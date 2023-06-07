Франция направит Украине 10 тонн гуманитарной помощи из-за ЧП на Каховской ГЭС

Очистители воды и гигиенические наборы будут переданы украинской службе гражданской безопасности, сказано в заявлении французского МИД

ПАРИЖ, 7 июня. /ТАСС/. Франция направит около 10 тонн гуманитарной помощи Украине в связи с ЧП на Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении французского МИД, распространенном в среду.

"В ответ на нужды, о которых президенту Франции Эмманюэлю Макрону сказал украинский президент Владимир Зеленский, глава французского МИД Катрин Колонна поручила кризисному центру министерства обеспечить немедленную доставку около 10 тонн оборудования и гуманитарной помощи, чтобы поддержать украинское население, пострадавшее от последствий ЧП", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "в рамках французской операции солидарности будут направлены очистители воды, гигиенические наборы, 500 тыс. таблеток для очистки воды". "Все это будет передано службе гражданской безопасности Украины", - подчеркивается в сообщении.

Ранее президент Франции в телефонном разговоре с украинским коллегой пообещал в ближайшее время направить помощь в связи с разрушением Каховской ГЭС.