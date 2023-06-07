Принц Гарри заявил в суде, что его телефон могли прослушивать больше 15 лет

По словам сына короля Великобритании Карла III, еще в старших классах школы он заметил, что сообщения на его телефоне помечались как прочитанные до того, как он сам успевал их открыть

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри считает, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты. Об этом он заявил в среду, давая показания в Высоком суде Лондона, который рассматривает иск принца против британского таблоида The Mirror.

"Это могло происходить ежедневно [с 1996 по 2011 год]", - сказал принц, признав, что не знает, как долго частные детективы, которых регулярно нанимал таблоид, имели доступ к его электронной и голосовой почте. Он добавил, что как он сам, так и его брат Уильям годами "подозревали о постоянной незаконной деятельности", которую, по его словам, вели британские таблоиды в погоне за сенсациями.

"Они [папарацци] преследовали и донимали нас больше десяти лет. Я говорю "нас", потому что моего брата [принца Уэльского Уильяма] также постоянно изводили, - сказал Гарри, отвечая на вопросы адвоката ответчика. - Они создавали большую проблему в плане безопасности и ждали меня там, куда я только собирался приехать".

По словам принца, еще в старших классах школы он начал замечать, что сообщения на его телефоне помечались как прочитанные еще до того, как он сам успевал их открыть. Хотя в ходе иска рассматривается лишь период до 2011 года, младший сын короля заявил, что странности в работе его телефона продолжались и после этого.

"Я уверен, что в то время взломом телефонов в промышленных масштабах занимались все три издания [компании Mirror Group Newspapers] и это не подлежит сомнению", - заявил Гарри, добавив, что "ощущал бы несправедливость", если бы суд отказался признать его жертвой прослушки.

Иски принца Гарри

В 2019 году принц Гарри подал в суд на три издательские компании, обвиняя их в том, что сотрудники популярных британских таблоидов много лет сознательно пользовались незаконными методами, чтобы получить данные о личной жизни членов королевской семьи. Он также последовательно продолжает обвинять СМИ в очернении его самого и его супруги - американки Меган Маркл.

К искам принца присоединились несколько других британских знаменитостей, заявляющие, что таблоиды нарушали их право на личную жизнь, прибегая к нелегальным методам работы. Перед началом суда принц выступил с жесткой критикой британских СМИ и правительства королевства, которые, по его мнению, покрывают друг друга. Как отмечала газета The Telegraph, сделав такое заявление, сын монарха нарушил правило, предписывающее членам королевской семьи воздерживаться от политических заявлений.

Суды и корона

В ходе судебного разбирательства принц лично в течение двух дней давал показания в суде и отвечал на вопросы представителя ответчика. В последний раз член королевской семьи подвергался этой процедуре 132 года назад. Это был принц Уэльский, позже коронованный под именем Эдуарда VII (1841-1910). Его появление в суде было связано с так называемым скандалом с королевской баккарой, когда в 1890 году карточный игрок, обвиненный в мошенничестве, подал иск о клевете против наследника престола. Как и сегодня, прецедент называли историческим, так как до этого подобное происходило лишь в 1411 году. Суд в итоге встал на сторону будущего короля.

Принц Гарри и его супруга прекратили поддерживать статус старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года и переехали в США из Великобритании. Пара потеряла возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.