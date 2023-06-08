7 июня, 21:19
ЕГЭ

Почти 300 тыс. участников сдадут 8 июня ЕГЭ по обществознанию

Для проведения экзамена задействуют 4 037 пунктов в России и за рубежом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти 300 тыс. человек сдадут в четверг единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамен по обществознанию продолжает 8 июня основной период проведения ЕГЭ в 2023 году. Это самый популярный учебный предмет, который выпускники сдают по выбору. На участие в ЕГЭ по обществознанию в основной срок зарегистрировано более 297 тысяч человек, из них более 292 тысяч выпускники текущего года", - говорится в сообщении.

Для проведения экзамена планируется задействовать 4 037 пунктов в России и за рубежом. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий: 16 заданий с кратким ответом и 9 - с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42.

Свои результаты участники узнают не позднее 23 июня, добавили в Рособрнадзоре. 

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РоссияЕГЭ
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