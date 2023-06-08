Скорость течения Днепра после ЧП на Каховской ГЭС выросла в 10 раз

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что группировка спасателей МЧС увеличена до 428 человек и 188 единиц техники, мобилизованы все грузовики повышенной проходимости и автобусы

ГЕНИЧЕСК, 8 июня. /ТАСС/. Десятикратный рост скорости течения Днепра усложняет эвакуацию людей из зон, затопленных в Херсонской области в результате ЧС на Каховской ГЭС. Об этом сообщил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

По его словам, людей, своевременно не выехавших из опасных зон, приходится снимать с крыш и заборов. "Вчера многих из них мы безуспешно уговаривали уезжать в пункты временного размещения, - написал он в Telegram-канале. - Сегодня приходится пробиваться к ним на плавсредствах МЧС. Усложняется задача и тем, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз".

Глава правительства региона отметил, что "группировка спасателей МЧС России увеличена до 428 человек и 188 единиц техники, мобилизованы все имеющиеся в области грузовики повышенной проходимости и автобусы". Он подчеркнул, что работа ведется круглосуточно.

Как ранее сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо, уже более 4 тыс. человек эвакуированы из районов Херсонской области, охваченных наводнением.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.