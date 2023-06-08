7 июня, 22:44,
обновлено 7 июня, 23:16
Военная операция на Украине

Всемирный банк проведет оценку ущерба в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

Таким образом организация хочет оказать поддержку Украине, заявила управляющий директор по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) проведет оценку ущерба, причиненного подрывом дамбы Каховской ГЭС, который будет иметь серьезные последствия. Об этом сообщила в среду в Twitter управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

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"Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом", - написала она. По словам Бьерде, "Всемирный банк окажет поддержку Украине путем проведения экспресс-оценки" последствий подрыва.

Бьерде пояснила, что оценка будет проводиться на основании результатов недавних исследований ВБ по ситуации на Украине. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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