Всемирный банк проведет оценку ущерба в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС

Таким образом организация хочет оказать поддержку Украине, заявила управляющий директор по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) проведет оценку ущерба, причиненного подрывом дамбы Каховской ГЭС, который будет иметь серьезные последствия. Об этом сообщила в среду в Twitter управляющий директор ВБ по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

"Разрушение Каховской ГЭС имеет множество очень серьезных последствий для предоставления основных услуг, а также для окружающей среды в целом", - написала она. По словам Бьерде, "Всемирный банк окажет поддержку Украине путем проведения экспресс-оценки" последствий подрыва.

Бьерде пояснила, что оценка будет проводиться на основании результатов недавних исследований ВБ по ситуации на Украине.