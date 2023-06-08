Fox News обвинил Такера Карлсона в нарушении контракта

Бывший ведущий телеканала перезапустил свое шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Телеканал Fox News обвинил Такера Карлсона, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия правительства США, в нарушении условий контракта, поскольку политический журналист запустил во вторник первую серию своего авторского шоу в Twitter. Об этом сообщил в среду информационный портал Axios со ссылкой на копию соответствующего письменного уведомления, которую он получил в свое распоряжение.

"Сегодня вечером нам стало известно о появлении Такера Карлсона в Twitter в видеоролике, который длился более 10 минут. В соответствии с условиями контракта услуги Карлсона должны предоставляться исключительно Fox", - говорится в документе.

Адвокат Карлсона Брайан Фридман сообщил порталу, что любые действия в юридической сфере со стороны телеканала нарушают права журналиста в рамках первой поправки к конституции страны, гарантирующей свободу слова. "Fox защищает само свое существование на основании свободы слова. Теперь они хотят отнять у Такера Карлсона право свободно выступать, потому что он вышел в социальные сети с целью поделиться своими мыслями о текущих событиях", - отметил юрист.

Карлсон во вторник перезапустил свое шоу в Twitter и указал на вероятную ответственность Киева за подрыв дамбы Каховской ГЭС, назвав этот удар, если он не был случайностью, актом терроризма. Кроме того, телеведущий выразил уверенность в том, что вина за уничтожение газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" тоже лежит на нынешних украинских властях.

Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном. В мае журналист объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter.