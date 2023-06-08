Большинство россиян считают главным преимуществом работодателя высокую зарплату

Согласно опросу банка "Открытие" и компании "Росгосстрах", также среди главных плюсов работодателя респонденты отметили атмосферу внутри коллектива и хорошее отношение руководителей к работникам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 70% из опрошенных россиян считают главным достоинством работодателя высокую зарплату. При этом более половины полагают, что работа должна приносить доход от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц, показал проведенный банком "Открытие" и страховой компанией "Росгосстрах" опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Так, среди главных достоинств работодателя - открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа - россияне отметили высокую зарплату (71%), атмосфера внутри коллектива и хорошее отношение руководителей к наемным работникам (по 60%), а также хороший социальный пакет (52%). Для 47% важны комфортный офис и хорошие условия труда, для 43% - возможность развиваться, значимые проекты, для 37% - гибкий график, для 29% - возможность удаленной работы.

При этом 70% опрошенных заявили, что им нравится их нынешняя работа (18% - очень нравится, 52% - скорее нравится). Наибольший процент таких россиян на Северном Кавказе (76%) и на Урале (73%), наименьший - в Москве и Московской области (65%). Еще 18% респондентов не нравится их нынешняя работа (2% - очень не нравится, 16% - скорее не нравится). А 12% заявили, что не работают.

"Лишь 4% согласны на доход от своей работы мечты до 50 тыс. рублей в месяц. 25% считают, что идеальная работа должна приносить ежемесячно 50-100 тыс. рублей, 34% - 100-200 тыс. рублей, 20% - от 200 до 500 тыс. рублей. 6% оценивают желаемый ежемесячный доход от работы мечты в 500 тыс. - 1 млн рублей, еще 6% - в сумму более 1 млн рублей. Только 5% сказали, что им неважно, какой доход будет приносить работа мечты (в Сибири таких бессребреников 11%, а на Урале и в Приволжском федеральном округе по 3%)", - отметили авторы опроса.

Поиск работы и главные качества для успеха

Вместе с тем не хотят менять нынешнюю работу прямо сейчас 29% опрошенных. При этом 13% участников опроса заявили, что определенно готовы сменить свою работу, а еще 54% - согласны это сделать, если поступит более выгодное предложение. При первой же возможности хотят поменять место трудоустройства 4% респондентов. Таким образом, в разной степени готовности сменить работу находятся 71% опрошенных россиян.

Между тем столкнулись с опытом поиска работы в последние два года 73% опрошенных. Из них 15% удалось устроиться очень быстро, не более чем за неделю с момента начала поисков. А 21% респондентов достигли цели через две-три недели, столько же искали работу более месяца. Еще 16% заявили, что им так и не удалось найти работу (на Дальнем Востоке - 22%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе - по 11%). При этом 27% не искали работу в последние два года (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 39%, на Северном Кавказе - 21%).

"Отвечая на открытый вопрос о главных качествах для успешной профессиональной карьеры в современном мире (можно было давать более одного варианта ответа), респонденты чаще всего называли хорошее знание основ избранной профессии, а также коммуникабельность и умение выстраивать отношения (по 67%). Кроме того, 55% считают таким качеством умение решать несколько задач сразу, а 50% - способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства. 45% считают главным качеством для успешной карьеры хорошее образование. Менее всего, по мнению россиян, для карьеры важно владение иностранными языками. 21% считают, что важно владеть английским и только 4% - китайским", - указали авторы опроса.

Опрос проводился с 30 мая по 5 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. респондентов по всей России в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.