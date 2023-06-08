8 июня, 01:07

В Тамбове и Томске откроют отделения Всемирного русского народного собора

Всего в России существуют 63 таких отделений

ТАСС, 8 июня. Региональные отделения Всемирного русского народного собора планируется открыть в июне в Томске и Тамбове. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя собора Константин Малофеев.

"В стране существует 63 отделения Всемирного русского народного собора. В ближайшее время откроем в Тамбове и Томске", - сказал Малофеев.

В секретариате собора уточнили, что реготделение в Тамбове планируется открыть 21 июня. Его сотрудники будут увеличивать взаимодействие епархии с властью и общественностью, а также окажут поддержку при восстановлении исторических и культурных мест.

При этом в Томске, как сообщил ТАСС руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Томской епархии протоиерей Андрей Туров, планируется наладить диалог с молодежью. "Томск - университетский город, очень важно выстраивать современный диалог с молодежью, для которой важны вопросы выбора нравственного базиса и выбора ценностей, на которых строится жизнь", - добавил протоиерей.

Всемирный русский народный собор был создан в 1993 году. Он образован по инициативе Русской православной церкви для объединения всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. Сейчас главой собора является Святейший Патриарх Кирилл. 

Теги:
РоссияТамбовская областьТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация