В Нью-Йорке раздадут 1 млн респираторов из-за вызванного пожарами в Канаде смога

Губернатор штата Кэти Хокул уточнила, что 400 тыс. масок раздадут на вокзалах и остановках общественного транспорта

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Власти штата Нью-Йорк раздадут 1 млн медицинских респираторных масок N95 на фоне резкого ухудшения качества воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом заявила в среду губернатор штата Кэти Хокул, выступление которой транслировалось в Twitter.

Положение дел в штате Нью-Йорк, многие районы которого во вторник и среду окутала густая дымка серого цвета, губернатор назвала "кризисом в сфере здравоохранения и экологии". "Это очень серьезная и опасная ситуация", - подчеркнула Хокул.

"В связи с этим я объявляю о выделении миллиона масок N95", - отметила губернатор Нью-Йорка. По ее словам, 400 тыс. респираторов власти планируют раздать на вокзалах и остановках общественного транспорта Нью-Йорка. Еще 600 тыс. масок распределят между властями других городов одноименного штата.

Ранее представитель департамента здравоохранения Нью-Йорка заявил на пресс-конференции, что 6 июня в городе был зафиксировали наиболее высокий уровень загрязнения воздуха с 1960-х годов. Представители местных властей порекомендовали жителям не выходить из дома без необходимости и носить защитные маски. Власти не стали отменять занятия в школах, однако временно ограничили мероприятия на открытом воздухе.

Канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил ранее, что в стране из-за лесных пожаров эвакуировали 26 тыс. человек. Он проинформировал, что в настоящее время в Канаде зафиксировано 413 лесных пожаров, из них в Квебеке - 160, в северной части Онтарио - 47. Общую площадь пожаров министр не назвал. По словам Блэра, в тушении огня задействованы канадские военные, а также пожарные команды из Австралии, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.