Пентагон опроверг утверждения о космических кораблях внеземного происхождения

До сих пор ведомство "не обнаружило никакой поддающейся проверке информации" о существовании программ, касающихся обладания или анализа внеземных объектов, заявила официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США опровергло в среду высказывания американского экс-разведчика Дэвида Граша о том, что правительство в рамках секретной военной программы якобы смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Пентагона Сьюзан Гоф.

По ее словам, до сих пор ведомство "не обнаружило никакой поддающейся проверке информации в пользу утверждений о том, что какие-либо программы, касающиеся обладания или конструктивно-технологического анализа внеземных объектов, существовали в прошлом или существуют в настоящее время". При этом Гоф приветствовала любые контакты с бывшими и действующими госслужащими по связанным с неопознанными летающими объектами вопросам.

Во вторник Граш в интервью телекомпании NewsNation изложил версию, согласно которой у вашингтонской администрации есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, "либо [успешно] приземлившиеся, либо разбившиеся". Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки, а также Национального разведывательного управления военно-космической разведки США сказал, что Пентагон смог заполучить их в рамках секретной военной программы по поиску кораблей внеземного происхождения, которой американские власти занимаются последние несколько десятилетий.