"Известия": РЭО предлагает запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

Минприроды поддерживает эту инициативу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды РФ и бизнесом инициативу о поэтапном отказе от выброса старой одежды в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Об этом в четверг сообщает газета "Известия" со ссылкой на РЭО.

По информации газеты, вместо того чтобы выбрасывать старую одежду, РЭО предлагает установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Предполагается, что такие контейнеры появятся в торговых сетях, которые продают одежду и обувь, а устанавливать их будут некоммерческие организации. Отмечается, что в будущем подход может измениться и людям, которые сдают вещи, будут полагаться бонусы, например скидки в магазинах. Как сообщает издание, такой подход ранее практиковался у зарубежных ретейлеров.

Как сообщили "Известиям" в РЭО, на данный момент старая одежда и обувь попадают на мусорные полигоны, откуда их невозможно достать из общего потока мусора и отправить на переработку.

"Во всем мире так называемая индустрия fast fashion наносит окружающей среде серьезный урон. Зарубежные ученые провели исследование: сейчас производят вдвое больше одежды, чем в 2020 году, - около 62 млн т текстиля, а к 2030 [году] этот показатель подскочит до 102 млн т", - пояснил изданию гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что 95% того, что оказывается среди мусора, сложно или дорого утилизировать. Кроме того, Буцаев отметил, что в РФ ежегодно образуется около 2 млн т текстильных отходов.

Как пишут "Известия", на первом этапе осуществления инициативы идет речь о поощрениях для граждан, затем власти будут обсуждать другие подходы к контролю исполнения. В РЭО пояснили изданию, что оператор на данный момент сформировал дорожную карту, которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов.

В Минприроды рассказали изданию, что ведомство поддерживает размещение специальных контейнеров.