8 июня, 01:54,
обновлено 8 июня, 02:19

За сутки МЧС эвакуировало более 300 человек с подтопленных территорий Херсонской области

В ведомстве также отметили, что к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. МЧС эвакуировало более 300 человек, в том числе 70 детей, за сутки с подтопленных территорий Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"За текущие сутки с подтопленных территорий эвакуированы более 300 человек, в том числе 70 детей. На предстоящие сутки спланирована работа аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Республике Крым в количестве 45 человек и 18 единиц техники, в том числе 11 плавсредств", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что к месту проведения аварийно-спасательных работ направлена аэромобильная группировка Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 50 человек и 18 единиц техники, в том числе 10 плавсредств.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову организовать в зоне затопления Херсонской области работу по помощи людям и ликвидации последствий. В этой связи Куренков направил оперативную группу центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Анатолием Супруновским в Херсонскую область. 

Теги:
Россия
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