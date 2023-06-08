Генконсульство КНР во Владивостоке поможет в подготовке переводчиков-китаеведов в ДВФУ

Глава консульства Пяо Янфань отметил, что китайские профильные структуры готовы сотрудничать с Дальневосточным федеральным университетом

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке окажет помощь Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ) в подготовке переводчиков-китаеведов. Об этом в ходе дискуссии "Межгосударственный диалог: Россия и Китай" десятого Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке в четверг заявила генеральный консул КНР во Владивостоке Пяо Янфань.

Отвечая на вопрос модератора о возможности оказать поддержку в подготовке переводчиков-китаеведов в стенах вуза, Пяо Янфань отметила, что это "очень хорошее предложение". "Если у вас есть уже конкретные наработки, готовы изучать, связывать вас с нашими профильными [структурами]", - сказала генконсул.

В марте 2023 года проректор по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов сообщил ТАСС, что Восточный институт университета начнет подготовку китаеведов с микроспециализацией "гид-экскурсовод", которые смогут грамотно знакомить иностранных туристов с историческими и культурными особенностями региона.

Восточный институт ДВФУ - крупнейший в азиатской части России центр по изучению восточных языков и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Он был основан в 1899 году и стал первым высшим учебным заведением на Дальнем Востоке. Сегодня действует в составе ДВФУ. В Восточном институте преподают основной английский, восточные языки (китайский, корейский, японский), языки южной и юго-восточной Азии (вьетнамский, тайский, хинди) и европейские языки (испанский, немецкий, французский). Абитуриентам предлагаются образовательные программы по девяти направлениям.