8 июня, 03:11

Почти 70% россиян нашли первую работу до 18 лет

В исследовании приняли участие более 3,9 тыс. человек из всех регионов России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большинство (68%) опрошенных россиян впервые устраивались на работу до 18 лет, в том числе каждый десятый начал подрабатывать до 14 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка", которое имеется в распоряжении ТАСС.

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В исследовании приняли участие более 3,9 тыс. человек из всех регионов России.

"30% опрошенных указали, что впервые устроились на подработку в возрасте 19-25 лет. Столько же респондентов нашли первую работу в 14-16 лет, а 28% респондентов начали работать с 17-18 лет. Каждый десятый (10%) начал подрабатывать до 14 лет", - говорится в результатах исследования.

Таким образом, 68% опрошенных начали работать до 18 лет. Уточняется, что только 2% россиян нашли первую работу после 26 лет. Аналитики также выяснили, что женщины активнее устраивались на работу с 19 до 25 лет - такой ответ дали 37% опрошенных. При этом мужчины (37%) чаще подрабатывали с 14 до 16 лет.

"Четверть опрошенных (25%) гордятся, что на первой подработке их хвалили коллеги и руководство за выполненную работу, а 24% с помощью дополнительной работы накопили на большую покупку. 29% участников исследования отметили, что у них не было достижений на первой подработке или работе", - отмечается в итогах опроса.

Согласно результатам исследования, 21% респондентов гордится, что на своей первой работе помогал другим людям, а 18% отметили свой профессиональный рост. Полезные знакомства завели еще 16% респондентов, 13% участников исследования получали премию, а 12% указали, что на первой работе их благодарили клиенты. 

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