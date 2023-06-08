В "Росэнергоатоме" высоко оценили обеспокоенность Гросси состоянием Запорожской АЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа назвал решение главы МАГАТЭ лично возглавить миссию по ротации инспекторов агентства на станции "позитивным" шагом

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Личное участие главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) является знаковым шагом и говорит о том, что ситуация вокруг ЗАЭС входит в число приоритетных для него вопросов. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Это, безусловно, позитивный и знаковый шаг. Он указывает на то, что ЗАЭС находится в числе приоритетов МАГАТЭ и лично Гросси. <...> Это дорогого стоит", - прокомментировал он решение главы МАГАТЭ лично возглавить миссию по ротации инспекторов агентства на станции. Советник главы "Росэнергоатома" подчеркнул, что Гросси, в отличие от украинских властей, демонстрирует, что не на словах, а на деле озабочен состоянием Запорожской АЭС и постарается сделать все от него зависящее.

Во вторник Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а присутствие агентства на этом объекте будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС. До этого Гросси посещал ЗАЭС в сентябре 2022 года, а затем в марте 2023 года.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению ее задвижек. В результате вода из Каховского водохранилища, на котором стоит Запорожская АЭС, стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Некоторые эксперты выразили опасения, что понижение уровня водохранилища может привести к аварийной ситуации на ЗАЭС. Однако Карчаа, а также руководство станции пояснили, что Россия в любом случае сможет обеспечить ядерную безопасность Запорожской АЭС, так как один из ключевых элементов станции - бассейны для охлаждения отработавшего ядерного топлива - представляют из себя замкнутый контур, который не имеет непосредственного контакта с окружающей средой, их можно наполнить водой в том числе из внешних источников.