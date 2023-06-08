В Амурской области добровольцев СВО приравняют к военнослужащим

Депутаты Заксобрания региона в первом чтении приняли соответствующее изменение в закон о дополнительных мерах поддержки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 июня. /ТАСС/. Добровольцы, желающие принять участие в специальной военной операции, в Амурской области смогут пользоваться всеми льготами, что и военнослужащие. Соответствующее изменение в закон о дополнительных мерах поддержки было принято депутатами Заксобрания Амурской области в первом чтении, сообщается в четверг на сайте регионального парламента.

"Амурчане, изъявившие желание участвовать в специальной военной операции, будут пользоваться такими же льготами, что и военнослужащие, и сотрудники некоторых федеральных государственных органов. На 22-м заседании Законодательного Собрания в первом чтении депутаты внесли изменения в закон о дополнительных мерах поддержки", - говорится в сообщении.

Дети добровольцев также смогут рассчитывать на зачисление вне очереди в государственные и муниципальные детские сады и школы, расположенные на территории области, прием на обучение в государственные ссузы вне конкурса, оплату стоимости обучения впервые при получении высшего и среднего профобразования, в случае поступления на платной основе. Также детям будут доступны другие преференции, связанные с обучением, бесплатным питанием и проездом по муниципальным маршрутам.

С инициативой распространить льготы на добровольцев и их семей вышла фракция "Единая Россия" в Заксобрании.