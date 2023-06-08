Очередной суд в Японии признал неконституционным запрет на однополые браки

Аналогичные решения ранее были приняты в Нагое и Саппоро

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Окружной суд Фукуоки признал неконституционным запрет на однополые браки, однако отказал истцам в требовании о выплате компенсации. Соответствующее решение было принято в четверг.

Это уже третий подобный вердикт окружных судов в Японии. Ранее аналогичные решения были приняты в Нагое и Саппоро. Вместе с тем окружные суды Осаки и Токио при рассмотрении таких же исков постановили, что отсутствие возможности заключить однополый брак соответствует конституции.

Япония остается единственной страной Группы семи, где на законодательном уровне не признаются однополые браки. Многие члены правящей консервативной Либерально-демократической партии, которую возглавляет премьер-министр Фумио Кисида, выступают против легализации таких союзов. В то же время некоторые региональные власти и администрации отдельных районов Токио на местном уровне регистрируют однополые браки, однако эти решения носят символический характер и не имеют юридической силы из-за отсутствия необходимой законодательной базы на государственном уровне.

Между тем, согласно результатам последних социологических опросов, большинство жителей страны выступает за легализацию однополых союзов.