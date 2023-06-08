В Приангарье впервые закупили парашюты для доставки грузов к местам тушения лесных пожаров

На эти цели направили около 10 млн рублей

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Специальные парашюты для доставки грузов к местам тушения лесных пожаров впервые начнут применять в Иркутской области, регион закупил 60 грузовых парашютных систем. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства области.

"В Иркутской области для доставки грузов к местам тушения лесных пожаров начнут использовать новые грузовые парашюты. 60 парашютных грузовых систем СПГ-68 российского производства впервые закупила Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов", - говорится в сообщении.

На закупку оборудования направили около 10 млн рублей. Грузовые парашюты повысят мобильность специалистов, которые занимаются тушением пожаров. Раньше для переброски грузов использовали списанные запасные парашюты, которые специально дорабатывали.

Парашютная грузовая система предназначена для доставки грузов массой от 80 до 160 кг из воздушных судов на скорости от 110 до 360 км/ч. Новое оборудование уже прошло полевые испытания. В Качугском районе их сбрасывали с самолета Ан-2 с разных высот - от 150 до 1 тыс. м. Грузовые парашюты направят в 11 авиаотделений, где действуют парашютные службы.

Иркутская область - один из основных лесопромышленных регионов страны, в Приангарье сосредоточено более 10% российских лесов. Соответственно, ежегодно летом в регионе складываются высокие риски лесных пожаров. Принятый в последние годы комплекс мер по защите лесов позволил существенно сократить количество возгораний. Так, в 2023 году, по данным на 5 июня, в Иркутской области произошло 240 лесных пожаров на общей площади 8 098,4 га. На аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 519 возгораний на площади 139 967,3 га.