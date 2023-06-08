На острове Ольхон на Байкале закрыли два турмаршрута из-за пожарной опасности

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе ожидается повышение температуры воздуха до плюс 30-35 градусов

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Два туристических маршрута закрыли из-за высокого класса пожарной опасности на острове Ольхон - одном из самых популярных направлений на Байкале. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Угроза пожаров в Прибайкальском национальном парке растет. В связи с повышением температуры воздуха и отсутствием осадков самые высокие классы пожарной опасности наблюдаются в Тажеранских степях и на острове Ольхон. <…> Закрыты турмаршруты "Сарайский пляж", "Юг острова Ольхон". В Прибайкальском национальном парке действует особый противопожарный режим. Запрещен любой открытый огонь", - говорится в распространенном сообщении.

Оба закрытых турмаршрута находятся на острове Ольхон. Выдача разрешений на их посещение приостановлена.

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской базы авиационной охраны лесов, в регионе на 11:00 (06:00 мск) четверга зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 28 га. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, один из очагов находится в Ольхонском районе.

Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком и чрезвычайном классах пожарной опасности 8-10 июня. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается повышение температуры воздуха до плюс 30-35 градусов.

Прибайкальский национальный парк простирается на 470 км вдоль побережья озера Байкал. Это самый протяженный нацпарк в России. Его площадь составляет 417,3 тыс. га. Входящий в его состав остров Ольхон является самым большим и единственным населенным островом на Байкале, там проживают свыше 1 тыс. человек.