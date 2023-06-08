В Свердловской области составили более 200 соцпаспортов семей, пострадавших от пожаров

В этих документах будет отражена информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 200 индивидуальных социальных паспортов семей, пострадавших в результате природных пожаров, составлено в Свердловской области. Заявленные в них необходимые вещи, в частности, помогли приобрести благотворители, об этом сообщили ТАСС в министерстве социальной политики региона.

"Сотрудниками социальной защиты составлено 220 индивидуальных социальных паспортов семей, пострадавших в результате [природных] пожаров. <…> Централизованно по поручению губернатора Евгения Куйвашева выстроено взаимодействие с органами власти и благотворительными организациями. Благотворители <…> закрыли все потребности жителей, заявленные в социальных паспортах", - сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что в социальных паспортах будет отражена информация, необходимая для оказания помощи: от количества членов каждой семьи до нанесенного ущерба и конкретных потребностей.

Как уточнили в ведомстве, также за помощью в восстановлении документов к ним обратились 17 граждан.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека, введен режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.