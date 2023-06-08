8 июня, 03:47

Административный центр Хайнаня проводит международный конкурс фотографии "Красота Хайкоу"

В конкурсе приняли участие 40 китайских, а также зарубежных профессионалов и любителей фотографии

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Власти административного центра провинции Хайнань города Хайкоу организовали международный конкурс фотографии. Об этом сообщил информационный портал "Хайкоуван".

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Как уточняется, инициаторами проведения онлайн-мероприятия "Красота Хайкоу" выступают отдел пропаганды местного парткома и Ассоциация фотографов Хайнаня. К началу текущей недели организаторы получили свыше 1,2 тыс. работ.

В конкурсе приняли участие 40 китайских, а также зарубежных профессионалов и любителей фотографии. Многие из них обратили внимание на особенности местного климата, которые в сочетании с культурной спецификой Хайкоу позволяют под разным ракурсом запечатлеть повседневную жизнь города.

Конкурс, как отмечается, привлек большое внимание онлайн-пользователей. Информация о нем появилась во многих СМИ. Предполагается, что ознакомление со снимками Хайкоу позволит сформировать у общественности КНР и других стран более целостное представление об административном центре самой южной китайской провинции. 

Теги:
КитайХайнань
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