В Казахстане задержали бывшего вице-министра труда по подозрению в получении взяток

Нуржана Альтаева поместили в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана задержали бывшего вице-министра труда и социальной защиты республики Нуржана Альтаева по подозрению в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.

"7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр Альтаев Н. Б. по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Альтаев подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса (нижней палаты - прим. ТАСС) парламента, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова", - говорится в сообщении.

Отмечено, что, занимая ответственные государственные должности в 2018-2020 годах, Альтаев, действуя в интересах Мырзахметова, способствовал получению его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство.

Альтаева поместили в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. Расследование этого дела продолжается.