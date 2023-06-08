В школах Забайкалья откроют 11 горных классов для профориентации учащихся

На их создание направят около 95 млн рублей

ТАСС, 8 июня. Горные классы откроются в 11 школах Забайкальского края для профориентации учащихся. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"В рамках плана социального развития центров экономического роста в 2023 году планируется создание 11 оборудованных горных классов в образовательных организациях края, реализующих программы общего образования. В настоящее время на обучение в горных классах планируют записаться около 100 обучающихся 7-10 классов", - говорится в распространенном сообщении.

Работа специализированных классов позволит создать систему подготовки кадрового резерва для предприятий горнорудной промышленности. Социальными партнерами школ стали действующие промышленные предприятия горнорудного профиля.

Профориентационные классы будут созданы в школе №5 города Балей, в Харанорской средней школе, в Газимуро-Заводской школе, в средней школе села Калга, в школе №7 города Краснокаменска. Также они появятся в школе №102 поселка Азамар, Вершино-Дарасунской и Дровянинской школах, школе в Нерчинско-Заводском, школе №52 города Шилки и многопрофильном лицее Забайкальского госуниверситета города Читы.

В каждом учреждении образования для горных классов будет выделено по три учебных помещения, также будет создана зона коворкинга. "На создание таких классов предусмотрено около 95 млн рублей для приобретения необходимого оборудования и мебели, брендовой продукции. Проведение ремонтных работ запланировано на летний период", - уточнили в региональном министерстве образования.

В настоящее время педагоги, планирующие работать в горных классах, проходят повышение квалификации на базе Института развития образования Забайкальского края.