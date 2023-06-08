8 июня, 04:17,
обновлено 8 июня, 04:30

В Херсонской области увеличится количество сил со стороны МЧС и других структур

Также возрастет количество плавсредств, отметил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Число сил со стороны МЧС, волонтеров и других структур в Херсонской области после затопления увеличится, количество плавсредств возрастет. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Сегодня в Новой Каховке и на территории Новокаховского района продолжаются эвакуационно-спасательные работы. Количество сил и средств, привлеченных со стороны МЧС, волонтеров, полиции, сотрудников военно-гражданской администрации, увеличится, количество плавсредств - то же самое", - сказал он. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация