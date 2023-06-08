В Херсонской области увеличится количество сил со стороны МЧС и других структур

Также возрастет количество плавсредств, отметил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Число сил со стороны МЧС, волонтеров и других структур в Херсонской области после затопления увеличится, количество плавсредств возрастет. Об этом сообщил журналистам мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Сегодня в Новой Каховке и на территории Новокаховского района продолжаются эвакуационно-спасательные работы. Количество сил и средств, привлеченных со стороны МЧС, волонтеров, полиции, сотрудников военно-гражданской администрации, увеличится, количество плавсредств - то же самое", - сказал он.