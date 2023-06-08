Переплаты невысыпающимся россиянам оценили в 3,5 трлн рублей в год

Опрос аналитического центра НАФИ показал, что больше остальных от недостатка сна страдают россияне в возрасте от 35 до 44 лет

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Переплаты за сниженную эффективность невысыпающимся сотрудникам россиянам компаний составляют 3,5 трлн рублей в год. Такие результаты показало исследование Аналитического центра НАФИ, о котором в четверг сообщает РБК.

"Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит, работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд рублей в месяц или 3,5 трлн рублей в год по всей России", - говорится в материалах исследования.

О недостатке сна высказались 48% опрошенных, еще 30% респондентов, страдающих недосыпом, рассказали, что в такие дни эффективность их труда снижается на 51-75%. Согласно исследованию, в среднем россияне чувствуют недосып четыре дня в неделю. Отвечая на вопрос, что мешает им высыпаться, респонденты назвали вечерний досуг (43%), в том числе чтение и игры, проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

Опрос показал, что больше остальных от недостатка сна страдают россияне в возрасте от 35 до 44 лет (59%). При этом среди недосыпающих женщин оказалось больше, чем мужчин (58%).

Исследование проводилось в мае 2023 года, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, работающих по найму.