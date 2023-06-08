8 июня, 05:12

В Окинском районе Бурятии расчистили дорогу после схода селя

Восстановительные работы продолжаются

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /ТАСС/. Дорога в Окинском районе Бурятии, на которую сошел сель, полностью открыта для движения транспорта. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минтранса.

"Открыта вторая полоса автодороги. В настоящее время движение осуществляется в две полосы", - сообщили в пресс-службе министерства.

Рабочие проложили на месте две водопропускные трубы, убрали 1 540 из 3 600 куб. м сошедшего с горы грунта. "Восстановительные работы продолжатся до полной ликвидации последствий схода селя", - добавили в министерстве.

5 июня на дорогу Монды - Орлик сошел сель - около 3,5 тыс. куб. м грунта со льдом, поврежденным оказался участок на 35-м км. Движение транспорта в Окинский район и из него было полностью приостановлено. 7 июня дорожники расчистили половину проезжей части. 

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