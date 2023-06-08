Жители приграничных районов Белгородской области начнут получать выплаты с 9 июня

Размер выплат составит 10 тыс. рублей, рассказал губернатор Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Жители приграничных населенных пунктов Белгородской области, которых временно отселили из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, с 9 июня начнут получать единоразовые выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков во "ВКонтакте".

"В конце прошлой недели доложил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину о ситуации в регионе, попросил помощи. В понедельник созвонились, Михаил Владимирович сказал, что решение принято и помощь будет оказана. Мы уже получили федеральные средства, сегодня они будут перечисляться в банки и с завтрашнего дня жители уже будут получать первые единоразовые выплаты в 10 тыс. рублей", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, на следующей неделе начнутся вторые единоразовые выплаты. "Я сегодня постараюсь максимально быстро опубликовать порядок осуществления данных выплат. Мы постарались сделать все, чтобы не было никаких дополнительных бюрократических формальностей. Понимаем, жителям отселенных наших сел и городов и так непросто, чтобы ходить писать дополнительные заявления и выполнять другие бюрократические процедуры. Поэтому все, что от нас зависит, будем делать максимально быстро, чтобы помощь дошла до получателя", - добавил Гладков.

Две единоразовые выплаты получат жители более 20 населенных пунктов Шебекинского округа, 6 населенных пунктов Белгородского района, шести населенных пунктов Валуйского городского округа, а также жители сел Козинка, Гора-Подол и Глотово Грайворонского округ и хутора Старый Волоконовского района.