В Магаданской области предложили оплачивать проезд в отпуск семьям северян-участников СВО

Депутатский корпус также попросил включить предложенную меру в единый федеральный стандарт оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей

ТАСС, 8 июня. Депутаты Магаданской областной думы обратились в правительство РФ с предложением компенсировать расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно членам семей северян-участников специальной военной операции (СВО), трудоустроенных в организациях с финансированием из федерального бюджета. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель регионального парламента Сергей Абрамов.

"Дума предлагает оплачивать проезд в отпуск семьям северян-участников СВО, трудоустроенных в организации с федеральным финансированием. Принимая во внимание, что отпускная кампания текущего года для жителей нашей области и других северных регионов уже находится в активной фазе, скорейшее урегулирование названной проблемы представляется крайне важным и актуальным", - рассказал спикер.

По информации пресс-службы областной думы, сейчас в регионе право поехать в отпуск за счет работодателя сохранено за семьями военнослужащих, трудоустроенных в учреждениях с региональным и муниципальным финансированием. Соответствующие меры законодательно закреплены в Магаданской области и других северных регионах.

Сложившаяся сегодня ситуация, по мнению региональных парламентариев, ставит в неравное положение северян, работающих в бюджетных учреждениях. Семьи участников СВО, с которыми приостановлен трудовой договор на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, могут рассчитывать на оплату проезда в запланированный отпуск только в том случае, если организация финансируется из регионального или муниципального бюджетов. Для тех, кто работает в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных фондах страны, федеральных государственных учреждениях, такая гарантия отсутствует.

Депутатский корпус также попросил включить предложенную меру в единый федеральный стандарт оказания мер поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.