8 июня, 05:43

В Нью-Йорке установили вендинговый автомат для наркозависимых

По данным New York Post, таким образом власти намерены бороться с всплеском передозировок

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка установили уличный торговый автомат, призванный бесплатно обеспечивать наркозависимых необходимыми товарами. Об этом сообщила во вторник газета New York Post.

По ее данным, всего к установке планируются четыре автомата, каждый из которых обойдется администрации в $11 тыс. "Они будут размещены в самых зараженных наркотиками районах города вместо привычных машин с конфетами и чипсами. Таким образом власти намерены бороться с всплеском передозировок", - говорится в публикации.

"Каждые три часа мы теряем одного ньюйоркца [из-за наркотиков]. В 2022 году зафиксировано самое большое число передозировок", - приводит газета слова комиссара по здравоохранению и психической гигиене Эшвина Васана. По его информации, в аппарате бесплатно можно получить препараты от передозировки, тест-полоски для определения вида наркотика, наборы для курения - трубку, мундштук и бальзам для губ, презервативы, никотиновую жвачку, набор первой помощи, а в скором времени, возможно, и шприцы.

Указывается, что подобные "наркоматы" ранее были установлены в Филадельфии и Неваде, а также в Австралии и в Дании. 

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© Информационное агентство ТАСС
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