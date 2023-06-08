В регионы России планируют поставить около 2 тыс. машин скорой помощи в 2023 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в период 2021-2023 годов на эти цели выделили почти 23 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Поставка около 2 тыс. новых автомобилей скорой медицинской помощи запланирована в России на 2023 год, сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За счет средств федерального бюджета в субъекты Российской Федерации поставлено уже почти 13 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи, а в течение 2023 года будет поставлено еще около 2 тыс. новых автомобилей. Только в период 2021-2023 годов на эти цели выделено почти 23 млрд рублей", - говорится в приветствии министра в адрес участников конгресса "Скорая медицинская помощь - 2023".

Мурашко добавил, что в новых регионах РФ обновлены все машины скорой помощи. Он также отметил ежегодный рост числа медицинских эвакуаций с использованием воздушных судов. Санитарная авиация в России развивается в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Только в 2022 году было выполнено почти 13 тыс. вылетов, эвакуировано более 16 тыс. человек, из которых 3 тыс. - это ребятишки. В текущем году на эти цели из федерального бюджета выделено более 6 млрд рублей, а в 2024 году эта сумма возрастет до 7,5 млрд", - сказал министр.