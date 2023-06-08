На Крымском мосту восстановили движение

Оно было ограничено из-за проведения антитеррористических учений

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Движение по Крымскому мосту открыли после проведенных антитеррористических учений, сообщили ТАСС в пресс-службе Упрдор "Тамань".

"Крымский мост открыт, движение осуществляется в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщал о закрытии моста из-за учений. Они длились полчаса.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край).

В новость внесены изменения (09:31 мск) - добавляется информация о восстановлении движения