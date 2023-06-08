Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Президент РФ назвал одной из важнейших задач всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их родным одной из важнейших и неотложных задач. В поздравлении социальным работникам с их профессиональным праздником он отметил, что для этих целей был образован и начинает работать государственный фонд "Защитники Отечества".

"Конечно, сегодня одна из наших важнейших, неотложных задач - оказание всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их родным. Для этих целей создан и начинает свою деятельность во всех регионах страны государственный фонд "Защитники Отечества", который вместе с другими организациями, с неравнодушными, отзывчивыми людьми призван осуществлять медицинскую и психологическую реабилитацию ветеранов, оказывать им поддержку в получении образования, трудоустройстве, повышении квалификации", - говорится в телеграмме главы государства по случаю Дня социального работника, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что в интернатах и домах ветеранов, в центрах медицинского и социального обслуживания трудятся компетентные специалисты, а также выразил одобрение тому, что в последние годы в дело социального попечительства вовлекаются все больше добровольцев и волонтеров, представителей некоммерческих организаций и бизнеса.

"Вы посвятили себя благородному, милосердному призванию, требующему от человека не только глубоких профессиональных знаний, но и особых личных качеств, чуткости и тепла, - подчеркнул президент. - Ведь к вам обращаются те, кто находится в сложной жизненной ситуации и остро нуждается в поддержке. Это пенсионеры и инвалиды, малообеспеченные семьи и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они видят в вас надежных помощников, душевных и по-настоящему близких людей".

Он искренне поблагодарил всех соцработников за самоотверженную, востребованную работу, за их бескорыстие и подвижничество.

День социального работника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 27 октября 2000 года. 8 июня 1701 года Петр I издал указ о создании в России благотворительных заведений для содержания нетрудоспособных.