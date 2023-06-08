Москвичи выбрали лучшее праздничное оформление витрин магазинов к 9 Мая

По итогам голосования в проекте "Активный гражданин" жюри отобрало 100 объектов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Жители столицы выбрали лучшее оформление магазинов, предприятий торговли и услуг ко Дню Победы. Голосование проходило в проекте "Активный гражданин" по пяти номинациям, сообщается в четверг на портале мэрии.

"В номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" проголосовали более 146 тыс. москвичей. Оформление лучшего сетевого магазина выбирали свыше 136 тыс. участников проекта. Почти 137 тыс. проголосовали в номинации "Лучшее оформление торгового центра". Лучшее оформление предприятия общественного питания оценили более 151 тыс. "активных граждан", и более 150 тыс. москвичей проголосовали в номинации "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг". По итогам жюри отобрало 100 самых красивых и стильных объектов, которые были предложены на выбор "активным гражданам", - говорится в сообщении.

Конкурс проводился в целях повышения эстетической привлекательности оформления объектов торговли и услуг в столице в период празднования Дня Победы. В этом году поступило рекордное число заявок - 540. Из них 50 было от сетевых компаний, 89 - от торговых центров, 144 - от несетевых магазинов, 152 - от предприятий общественного питания и 105 - от предприятий бытовых услуг.