В Госдуме назвали преждевременной идею о лишении прав за повторные превышения скорости

Видеокамера не может точно определить нарушителя, заявил глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Предложение Госсовета Татарстана о лишении водителей прав в случае повторной фиксации камерами превышения скорости преждевременно, техника не может точно определить нарушителя. Такое мнение выразил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

"При всем моем уважении к законодателям Татарстана - республику как депутат курирую давно и хорошо знаком со многими депутатами Госсовета - идея явно преждевременная. Если и прибегать к настолько радикальным мерам, то нужно сначала обучить камеры точно определять, кто именно находится за рулем в момент нарушения", - написал депутат в Telegram-канале.

Нилов напомнил, что уже сейчас "в законодательстве и так предусмотрены ситуации, приводящие к лишению права управления" транспортным средством. "И именно поэтому нарушения, фиксируемые камерой, приводят к максимальному штрафу 5 тыс. рублей, но уж никак не лишение [прав] - камера не может точно определить, кто был за рулем", - добавил он, заметив, что неоднозначные ситуации могут возникнуть, в частности, с дальнобойщиками и таксистами.

"В сухом остатке - сначала отказ от презумпции виновности и настройка камер на точное определение виновника за рулем в момент нарушения, и только потом можно вернуться к рассмотрению предложения коллег из Татарстана", - заключил Нилов.

Ранее Госсовет Татарстана направил на рассмотрение Совета законодателей проект поправок о лишении прав за повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч или выезд на встречную полосу в случае фиксации нарушения камерами, а не инспектором ДПС, как сейчас. По сложившейся практике, инициативы, поддержанные советом, потом вместе с заключением вносятся в Госдуму уже в виде законопроектов.