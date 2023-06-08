Определили первые восемь маршрутов электробусов после открытия парка "Митино" в Москве

На первом этапе три маршрута введут в районе Митино, на втором - еще пять запустят между районами Митино, Куркино, Тушино, Строгино

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первые восемь маршрутов, на которых начнут курсировать электробусы после открытия электробусного парка "Митино", определили в Москве. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

На первом этапе три маршрута введут в районе Митино, на втором - еще пять запустят между районами Митино, Куркино, Тушино, Строгино. Кроме того, электробусы поедут по ночному маршрут до центра Москвы.

"Летом на северо-западе столицы, в районе Митино, заработает второй в стране и Москве электробусный парк. Он рассчитан на 210 единиц техники и будет обслуживать маршруты в САО и СЗАО. С открытием нового парка наземный городской транспорт будет ездить регулярнее, на маршруты выйдут современные электробусы, одни из лучших в мире", - приводит слова Ликсутова пресс-служба.

Как заверили в ГУП "Мосгортранс", на маршруты выйдут электробусы новой поставки, которые совсем недавно поступили в новый парк.

Первый электробус был запущен в Москве более 4,5 года назад. Сегодня в столице крупнейший электробусный парк в Европе - более 1 тыс. электробусов на 79 экологичных маршрутах. Электробусы заряжаются за 6-10 минут, им дают энергию 202 ультрабыстрых зарядных станции. Производят этот современный транспорт российские компании "Камаз" и "Газ". В 2023 и 2024 годах ожидается поставка еще более 1 тыс. новых машин.

О новом парке

Ранее в Митине планировалось построить троллейбусный парк на 250 мест. Работы по строительству начались в 1998 году и неоднократно останавливались. В 2014 году появились планы построить в этом месте автобусный парк на 350 машин, его ввод был намечен на 2021 год. В связи с перепрофилированием парка в электробусный потребовалась корректировка проектной документации, - ввод объекта перенесли на 2022 год. Генподрядной организацией стало АО "Москапстрой".

1 ноября 2022 года сообщалось, что строительство электробусного парка на северо-западе Москвы в районе Митино вышло на финальную стадию, после открытия он будет вторым по вместимости в столице. Все работы по объекту планировалось завершить в декабре.

Электробусный парк "Митино" с функциями хранения, эксплуатации и технического обслуживания рассчитан на 210 электробусов. Предполагается, что в нем будут работать почти 600 сотрудников. На территории парка площадью почти 22,8 тыс. кв. м будут функционировать 37 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Всего парк будет обслуживать 29 маршрутов.