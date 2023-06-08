В Москве бесплатная городская вайфай-сеть появилась еще в 16 спортивных учреждениях

Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бесплатная городская вайфай-сеть появилась еще в 16 столичных спортивных учреждениях. Там установили более 160 точек доступа к беспроводной сети, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Городская вайфай-сеть начала работать в Московском центре боевых искусств, на стадионе "Янтарь", в аквастудии "На Береговой", а также в бассейне "Южный" Московской спортивной школы олимпийского резерва "Юг". Доступ к интернету в этих учреждениях обеспечивают 64 хот-спота. Также около 100 точек доступа к бесплатному вайфаю появилось в районных спортивных комплексах "Луч", "Яуза", "Речной", "Красный маяк", "Полярная звезда", "Марьина Роща", "Парус", "Лианозово", "Академический", "Восточный", "Медведково Арена", а также в физкультурно-оздоровительном комплексе "Ясногорский", - говорится в сообщении.

Скорость городского вайфая в учреждениях спорта составляет не менее 10 мегабит в секунду, этого достаточно для загрузки привычных интернет-сервисов. Посетители могут пользоваться специальными приложениями для тренировок, просматривать видео с техникой выполнения упражнений или разбором игровых ситуаций, а также всегда оставаться на связи с близкими.