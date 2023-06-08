Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют на четыре дня для замены асфальта

Ремонтные работы начнутся в ночь на 10 июня и продлятся до 13 июня

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Движение транспорта по Лефортовскому тоннелю в Москве потребуется полностью остановить на время замены асфальта. Ремонтные работы начнутся в ночь на 10 июня и продлятся до 13 июня, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в четверг.

"В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду продолжаются масштабные мероприятия по ремонту дорожного полотна. В период с 23:00 9 июня по 13 июня заменим асфальт на всем протяжении самого длинного автодорожного тоннеля столицы - Лефортовского. <...> Дорожно-ремонтные работы проведем с применением бесшовной технологии, что требует полного перекрытия дорожного движения", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он пояснил, что при таком способе укладка асфальтобетонного покрытия ведется "единым ковром" одновременно на всей ширине проезжей части, что позволяет существенно сократить время проведения ремонта и увеличить срок службы дорожного полотна. "В общей сложности обновим порядка 74,5 тыс. кв м покрытия, будет задействовано свыше 400 сотрудников и более 200 единиц специализированной техники", - уточнил Бирюков.

Заместитель мэра добавил, что ремонт необходим из-за колейности, которая образовалась вследствие интенсивного движения и резких перепадов температуры. Кроме того, на этом объекте истек гарантийный срок службы дорожного полотна.