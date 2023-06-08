В парке искусств "Музеон" пройдет IX Himalaya Международный фестиваль йоги

В рамках фестиваля 75 российских школ йоги предложат посетителям широкий спектр занятий и серию лекций по философии и практике йоги

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москвичи смогут посетить IX Himalaya Международный фестиваль йоги в парке искусств "Музеон" 10 июня. В его рамках 75 российских школ йоги предложат посетителям широкий спектр занятий и серию лекций по философии и практике йоги, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

"В парке искусств "Музеон" в Москве 10 июня на площадке перед Новой Третьяковкой и на сцене Nova все желающие смогут практиковать йогу и медитацию, а заодно знакомиться с индийской культурой. В павильоне "Школа" пройдут лекции на темы, посвященные йоге, аюрведе, здоровью и искусству счастливой жизни. В куполе Alpbau разместится зона современной йоги - Yogamodern. Здесь посетителей ждут йога-практики, медитации с помощью рисунков, лекции по медитации с мантрами, мастер-класс по раскрытию голоса и другие занятия", - отмечается на портале.

Для детей в "Зеленой школе" будет работать специальная зона, где они смогут рисовать мандалы и заниматься йогой вместе с родителями под руководством опытных инструкторов. На лужайке напротив памятника Лермонтову организуют тренировки по флай-йоге (йоге в гамаках). В гамаке проще выполнять кувырки, грудные прогибы и растяжку.

В преддверии открытия выставки "Невероятная Индия. Взгляд из России" фестивальная программа пройдет и в музее-заповеднике "Царицыно". Гостей ждут 18 июня на Большой дворцовой поляне. В программу включены мастер-классы по различным направлениям йоги, демонстрация асан и показательные выступления, игра на традиционных музыкальных инструментах.

Мероприятие организовано при участии посольства Республики Индии в России и культурного центра имени Джавахарлала Неру.