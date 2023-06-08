В Сербии продлили срок сдачи нелегального оружия для граждан до 30 июня

Тем, кто не сдаст нелегальное оружие в установленный срок, грозит до 15 лет заключения

БЕЛГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич продлил до 30 июня срок сдачи нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев. Об этом в четверг сообщило агентство Tanjug.

Президент Сербии Александар Вучич 7 мая объявил кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев после того, как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой в общественных местах. Граждане могут сами принести оружие и боеприпасы в полицию и сдать их без объяснения происхождения или вызвать полицейского к месту хранения оружия. Изначально срок оружейной амнистии истекал 8 июня. Тем, кто не сдаст нелегальное оружие в установленный срок, грозит до 15 лет заключения.

По состоянию на 2 июня, жители Сербии передали в руки правоохранительных органов более 67 тыс. единиц нелегального оружия и минно-взрывных устройств

3 мая подросток открыл стрельбу по сверстникам в школе в центре Белграда. Погибли девять человек - восемь школьников и охранник. Еще шестеро детей и один учитель получили ранения. По сообщениям сербских СМИ, 13-летний подросток пришел в образовательное учреждение с двумя пистолетами и бутылками с зажигательной смесью. В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 8 человек, 14 были ранены.