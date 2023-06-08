Мишустин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

По словам премьер-министра, соцслужбы в условиях текущих вызовов обеспечили выполнение всех обязательств

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Руководители и коллективы социальных учреждений России, служб занятости и фондов, несмотря на вызовы, с которыми столкнулась страна, работали четко и обеспечили выполнение всех социальных обязательств, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении социальным работникам по случаю их профессионального праздника.

"Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулась страна, руководители и коллективы социальных учреждений, служб занятости, фондов работали слаженно и четко, обеспечили выполнение всех социальных обязательств, - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина. - Оперативно была оказана адресная материальная помощь родителям с детьми, проиндексированы и выплачены пенсии, пособия, материнский капитал, трудоустроены и прошли обучение те, кто потерял работу, люди с инвалидностью получили сертификаты на технические средства реабилитации".

Профессию социальных работников Мишустин назвал одной из самых благородных и сложных. "Каждый из вас отличается милосердием, неравнодушием, отзывчивостью. Именно эти особые качества помогают ежедневно решать жизненно важные вопросы, оказывать помощь многодетным семьям, детям, людям старшего поколения. Вы окружаете своих подопечных вниманием и заботой", - отметил премьер.

"Важно, что вы ведете большую работу по поддержке и стимулированию активного долголетия. Благодаря мероприятиям и программам люди старшего поколения могут заниматься спортом, творчеством, волонтерством, вести насыщенную жизнь. Многое делается по сопровождению граждан, нуждающихся в долговременном уходе, социальных и медицинских услугах. Особое внимание уделяется реабилитации детей-инвалидов", - говорится в послании председателя правительства.

Мишустин поблагодарил соцработников за их сердечность, чуткость, душевную щедрость, а также за надежду и оптимизм, которые они вселяют в сердца нуждающихся в помощи и заботе государства.

День социального работника отмечается в соответствии с указом президента РФ от 27 октября 2000 года. 8 июня 1701 года Петр I издал указ о создании в России благотворительных заведений для содержания нетрудоспособных.