Собянин: в Москве появятся логистический парк и центры инноваций и импортозамещения

По словам мэра столицы, объекты дадут городу больше 500 рабочих мест, а их общая площадь составит 44,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы одобрили проекты строительства пяти объектов, среди которых есть логистический парк, а также центры инноваций и импортозамещения. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Одобрили проекты строительства пяти разных объектов в Москве. В их числе: центр подготовки сборных команд России по баскетболу в поселении Кокошкино; логистический парк в Молжаниновском районе; детский сад в районе Царицыно; центры инноваций и импортозамещения в поселении Рязановское", - написал Собянин.

По его словам, объекты дадут городу больше 500 рабочих мест, а их общая площадь составит 44,6 тыс. кв. м. Все проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Инвесторы вкладывают деньги в строительство жилья, социальных объектов, офисных, промышленных и других зданий, а город предоставляет им льготы.

В результате в разных, в том числе новых районах города, строится необходимая инфраструктура, у местных жителей появляется больше возможностей найти работу недалеко от дома, добавил мэр.