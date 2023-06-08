8 июня, 06:59

В Нью-Йорке зафиксировали высочайшие показатели загрязнения воздуха из-за лесных пожаров

Власти города призвали жителей не выходить на улицу и носить защитные маски

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка призвали жителей не выходить на улицу и носить защитные маски в связи с резким ухудшением качества воздуха из-за лесных пожаров в Канаде. Как сообщил в среду телеканал Fox News, в городе зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха с 1960 года.

Читайте также
Работа аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке приостановлена из-за смогаВ Нью-Йорке раздадут 1 млн респираторов из-за вызванного пожарами в Канаде смогаЖителей Нью-Йорка призвали оставаться дома из-за смога

"Пожилые люди могут быть особенно уязвимы из-за ухудшения функции легких и более слабой иммунной системы. Дети также могут быть более восприимчивы к плохому качеству воздуха, поскольку их легкие все еще развиваются. Наши рекомендации по охране здоровья для всех жителей Нью-Йорка заключаются в следующем: максимально ограничить активность на свежем воздухе", - приводит телеканал слова комиссара по здравоохранению Нью-Йорка Эшвина Васана.

Густой дым серо-желтого цвета добрался до Нью-Йорка во вторник, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. В среду из-за плохой видимости были приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация