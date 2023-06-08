В Иванове восстановили нарушенное из-за грозы и ветра энергоснабжение

Без света оставались более 6 тыс. человек

ТАСС, 8 июня. В Иванове энергетики восстановили нарушенное из-за грозы и сильного ветра электроснабжение. Накануне вечером в городе без света остались более 6 тыс. человек. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Электроснабжение в городе Иванове восстановлено в полном объеме", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 7 июня после прохождения грозового фронта, который сопровождался сильным ветром с отдельными порывами до 20 м/с, произошло аварийное отключение на 54 трансформаторных подстанциях города. Без света остались 1,2 тыс. частных домов, 48 многоквартирных домов, в которых проживают 6 280 человек.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило более 50 сообщений об упавших деревьях, из них более 20 упали на проезжую часть.