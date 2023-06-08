Байден предложил премьеру Канады дополнительную помощь в борьбе с лесными пожарами

Американская администрация сообщила, что страна уже направили более 600 пожарных и вспомогательного персонала, а также средства пожаротушения

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо дополнительную помощь в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Канаде, дымом от которых в том числе заволокло небо в некоторых американских штатах. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден поговорил с премьер-министром Канады Трюдо, чтобы предложить дополнительную поддержку в борьбе с историческими и разрушительными лесными пожарами в Канаде. Президент поручил своей команде задействовать все имеющиеся в распоряжении федеральных властей силы и средства пожаротушения, которые могут быстро помочь в тушении пожаров, бушующих на канадских и американских территориях", - говорится в сообщении.

Американская администрация отметила, что США уже направили более 600 пожарных и вспомогательного персонала, а также средства пожаротушения на борьбу с огнем.

"Лидеры обеих стран также обсудили дальнейшее сотрудничество по предотвращению лесных пожаров и устранению последствий таких пожаров для здоровья населения", - отметил Белый дом.

Ранее канадский министр обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, в Канаде зафиксировано 414 лесных пожаров, распространение огня в 239 из них спасателям пока не удается остановить. Общую площадь лесных пожаров министр не уточнил. Дымом от пожаров заволокло небо в Оттаве, Торонто и Монреале, а также в Нью-Йорке и других городах на северо-востоке США. Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.