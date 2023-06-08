Сингапур закроет 180-летний ипподром из-за дефицита земли

Участок вернут правительству для реконструкции в 2027 году

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Ипподром в Сингапуре, построенный 180 лет назад, решили закрыть ради освобождения значительного участка земли на фоне проблем с жилищным строительством в городе. Об этом в четверг сообщила The Guardian.

"Правительство постоянно пересматривает свои планы землепользования, чтобы удовлетворить насущные потребности [населения], оставляя при этом достаточно земли для будущих поколений", - говорится в совместном заявлении министерств финансов и национального развития. В документе также указано, что за последние годы количество посетителей скачек значительно уменьшилось.

Власти заявили, что это место будет использовано для жилищного строительства, в том числе социального. Также будут рассматриваться другие варианты - например, создание зоны отдыха и досуга.

Финальный забег состоится на ипподроме 5 октября 2024 года в рамках 100-го Золотого кубка Сингапура. Затем в 2027 году участок будет возвращен правительству для реконструкции.

Сингапурский беговой клуб был основан в 1842 году шотландским купцом Уильямом Генри Маклаудом Ридом и другими любителями скачек. Тогда он был известен как Сингапурский спортивный клуб. За время его существования соревнования посещали многие знаменитости, в том числе и королева Елизавета II, известная своей любовью к скачкам.

Согласно недавнему отчету Института городской земли Сингапура (ULI), проблема жилищного строительства в городе становится все острее. Виной тому - увеличение иммиграции и одновременное снижение эмиграции, особенно среди населения молодого возраста, а также срыв планов по строительству жилья в период пандемии.

Сумма арендной платы за жилье на частном рынке недвижимости выросла в последние годы почти на 30%, достигнув средней отметки в размере $2600 в месяц. Правительство, в свою очередь, приняло меры по сдерживанию цен и заявило, что к 2025 году ожидается завершение строительства около 100 тыс. единиц жилья.