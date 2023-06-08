В Ватикане рассказали о состоянии Папы Римского после операции

Операция понадобилась из-за "ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы"

ВАТИКАН, 8 июня. /ТАСС/. Первая ночь Папы Римского Франциска в больнице после полостной операции на брюшной полости под общим наркозом прошла спокойно. Об этом сообщила в четверг служба печати Святого престола.

"Ночь прошла хорошо", - заявили в пресс-службе. Позже будет распространена более подробная информация о состоянии 86-летнего понтифика, который проведет в больнице имени Агостино Джемелли несколько дней.

Накануне после окончания хирургического вмешательства, которое продлилось три часа, оперировавший понтифика хирург Серджо Альфьери сообщил, что "операция и общая анестезия прошли без осложнений". Операция понадобилась из-за "ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы". Операция включала лапаротомию (надрез брюшной полости) и пластику брюшной стенки с протезированием. Чуть менее двух лет назад Франциск перенес операцию по поводу дивертикулярной болезни кишечника. Тогда он провел в больнице 10 дней.