В Москве запустили комплексный сервис ИИ для диагностики семи заболеваний

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что с момента начала эксперимента Москвы по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более 9 млн лучевых исследований

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на компьютерной томограмме может одновременно выявить семь заболеваний, заработал в Москве. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Уже три года мы активно внедряем технологии искусственного интеллекта в столичное здравоохранение. Одно из ключевых направлений - это компьютерное зрение в лучевой диагностике. С момента начала московского эксперимента по использованию умных алгоритмов нейросети проанализировали более 9 млн лучевых исследований. Сегодня мы запустили уже второй комплексный сервис искусственного интеллекта, который на КТ может одновременно выявить семь заболеваний", - сказала Ракова.

Она уточнила, что на одном исследовании грудной клетки новая нейросеть распознает признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий. Врачи смогут выбрать, какой сервис им удобнее использовать и какой из них эффективнее.

По словам заммэра, первый комплексный сервис искусственного интеллекта стал помогать столичным медикам еще год назад. В среднем в месяц он обрабатывает около 25 тыс. лучевых исследований. На одной компьютерной томограмме он способен одновременно распознать признаки девяти заболеваний: рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий, ишемической болезни сердца по объему паракардиального жира, а также эмфиземы легких.

"Для участия в эксперименте необходимо пройти несколько этапов - подать заявку, интегрироваться в Единый радиологический информационный сервис ЕМИАС, пройти тестирование, апробацию и выйти в опытную эксплуатацию. На каждом этапе ведется мониторинг технологических и клинических показателей работы. Мы проводим оценку точности алгоритмов, анализируем совместно с разработчиками работу сервиса и врача, передаем им обратную связь от рентгенологов", - отметил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

На медицинском изображении алгоритмы выделяют цветовыми подсказками области отклонения от нормы, производят необходимые измерения для врача, а также составляют текстовое описание. Сейчас алгоритмы доступны рентгенологам около 150 медицинских учреждений, в том числе детских.