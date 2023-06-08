На КПП на въезде из Литвы в Белоруссию водителям придется ждать пропуска более двух суток

Всего на четырех пунктах пропуска, согласно данным дирекции КПП Литвы, находятся 1 625 грузовиков

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Водители фур на двух из четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въезде из Литвы в Белоруссию будут вынуждены ждать пересечения границы более двух суток. Об этом свидетельствуют данные, в режиме реального времени размещаемые на сайте дирекции КПП при Минтрансе Литвы.

По состоянию на 10:00 (совпадает с мск) четверга наиболее длительное ожидание предстоит на переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где в очереди находились 550 грузовых автомобилей с предполагаемым временем пропуска через границу в 53 часа. На КПП в Райгардасе (направление на Брест) сложилась аналогичная ситуация: в 50-часовой очереди простаивают 470 фур.

Всего на четырех пунктах пропуска, согласно данным дирекции, находятся 1 625 грузовиков. Однако на самом деле у границы их еще больше, так как ведомство фиксирует лишь тот транспорт, который въезжает на площадки ожидания.