Жапаров призвал соседние страны к поиску компромисса в использовании водных ресурсов

По словам президента Киргизии, негативные последствия изменения климата проявляются в Центральной Азии в последнее время "все более явно"

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал страны Центрально-Азиатского региона более активно искать компромиссные варианты в вопросе использования водных ресурсов. Об этом он заявил во время международного форума "Астана" в столице Казахстана.

"Расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются соседние страны, обуславливает нашу высокую ответственность перед всем регионом", - сказал он.

По его словам, киргизская сторона выступает за тесное сотрудничество в области использования водных ресурсов в Центральной Азии и считает необходимым решать все возникающие в этой сфере проблемы на "справедливой, разумной и равноправной основе", которая будет "отвечать интересам всех стран".

Как заверил Жапаров, в самой республике придается важное значение вопросу использования водных ресурсов и их "эффективному использованию". В частности, в стране была принята национальная водная стратегия, рассчитанная до 2040 года, которая призвана оптимизировать процессы водоиспользования.

Киргизский лидер также констатировал, что негативные последствия изменения климата проявляются в Центральной Азии в последнее время "все более явно". "В виде таяния ледников, увеличения количества различных природных катаклизмов, что несет большие риски для социально-экономического развития и продовольственной безопасности", - отметил он.

Поэтому, убежден глава республики, переход к зеленой экономике, адаптация к изменению климата, устойчивое использование водных и природных ресурсов "продиктовано жизненно важной необходимостью".