Ледовая арена может появиться в Новой Москве в 2023 году

Трехэтажный комплекс будет включать в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, а также раздевалки и административные помещения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новая крытая ледовая арена появится в Щербинке в этом году, ее строительство уже подходит к концу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

"Основная часть граждан, выбирающих сегодня ТиНАО в качестве места жительства, - это молодые, активные люди. Поэтому доступность спорта - одна из важных составляющих комфортной жизни в округах, которые мы должны обеспечить. Ледовый комплекс на севере Щербинки возводится за счет средств инвестора. К концу текущего года планируем ввести объект в эксплуатацию", - сказал руководитель департамента Владимир Жидкин.

Отмечается, что трехэтажный комплекс будет включать в себя каток для занятий хоккеем и фигурным катанием, спортивные залы, в том числе тренажерные, а также раздевалки и административные помещения. Его высота составит 15 м. Площадь застройки - 5,3 тыс. кв. м.

В последние годы развитию спортивной инфраструктуры Новой Москвы уделяется большое внимание. Объекты возводятся как с помощью инвесторов, так и за счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы. К примеру, сегодня в стадии строительства находятся такие крупные объекты, как горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, физкультурно-оздоровительный комплекс в Коммунарке и всесезонный спортивно-развлекательный центр рядом со станцией метро "Прокшино".

"С момента присоединения новых территорий к столице количество занимающихся спортом людей здесь увеличилось в четыре раза. Сейчас оно составляет более 40% жителей округов", - добавили в пресс-службе.